Hordeloopster Paulien Couckuyt opgelucht na kwalificatie op 400 meter horden op WK atletiek: “Dit is een overwinning”

Paulien Couckuyt heeft zich dinsdag op het WK in Eugene (Oregon) voor de halve finales van de 400 meter horden geplaatst. Ze werd in haar reeks vierde in 55.42, net geen seconde boven het Belgisch record dat ze vorig jaar op de Spelen in Tokio liep (54.47), en de zeventiende tijd van 37 deelneemsters.