Antwerp stuurt Seck naar B-kern, Alderweireld neemt zijn plek in

Na Dessoleil, De Sart en eerder Lamkel Zé werd nu ook Seck (30) naar de B-kern verwezen. De Senegalese verdediger mag na de komst van Toby Alderweireld, die ook zijn stekje op de Europese lijst inneemt, vertrekken. Hij werd dinsdag ingelicht door de coach en was uiteraard fel ontgoocheld.

Seck werd in 2018 voor een schamele 25.000 euro gehaald, maar ontpopte zich tot een vaste waarde. Hij speelde in totaal 94 duels, scoorde zes keer en was door zijn onverzettelijkheid geliefd bij de fans. Maar met ook nog Engels, Pacho en Almeida was hij nu overbodig. Aangezien hij in november naar het WK wil, vindt hij best snel een nieuwe club. In België blijven is een optie.

Ook Dwomoh trainde dinsdag met de beloften, omdat Van Bommel nog niet overtuigd is en hij net als Engels en Fischer (beiden geblesseerd) toch niet op de Europese spelerslijst staat en dus niet meedoet tegen Drita. Haroun, die wél selecteerbaar is, bleef nog binnen om apart te werken.