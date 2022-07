Na de extreme hitte komt onweer en dreigt wateroverlast: noodnummer 1722 geactiveerd

Intense buien en onweer. Daar mogen we ons aan verwachten zodra we van de extreme hitte van de voorbije twee dagen verlost zijn. Het nummer 1722 voor niet-dringende interventies door de brandweer wordt daarom geactiveerd.

Tropisch warm was het maandag en dinsdag, met uitschieters tot boven de 40 graden. Maar wie denkt dat het de komende uren alleen nog gezellig gaat afkoelen, is eraan voor de moeite. Het KMI waarschuwt voor intense regenbuien en onweer en vaardigt daarom code geel uit. “Woensdag wordt het onstabiel met enkele onweersbuien. In de tweede helft van de nacht naar woensdag en woensdagochtend zijn er al enkele plaatselijke (onweers)buien mogelijk, maar vooral in de namiddag en avond worden de buien actiever en kan er in sommige streken veel neerslag vallen (20 tot 30 mm is mogelijk)”, staat te lezen op de website van het KMI.

Nicolas Roose van Noodweer Benelux verwacht hetzelfde. “Vannacht zal er weinig tot geen onweer zijn, maar woensdagochtend kan het hier en daar wel gebeuren”, zegt Roose. “Rond de middag wordt het tijdelijk rustiger en zullen de temperaturen stijgen tot tussen de 25 en 30 graden.” Na die warmte zal er wel heviger onweer komen. “In de late namiddag verwachten we wel onweersbuien, vooral in het noorden en noordoosten van België. Er is dan kans op hevige windstoten en ook wel op lokaal heel veel regen op korte tijd. Dat gaat mogelijk problemen veroorzaken, want de droge grond zal al dat water mogelijk niet kunnen verwerken.”

Binnenlandse Zaken activeert daarom het nummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer. De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Donderdag wordt het rustiger, zegt Roose nog. “En in het weekend verwachten we ons opnieuw aan erg hoge temperaturen van 30 graden of mogelijk meer.”