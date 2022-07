VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 17 (Saint-Gaudens – Peyragudes). Het is stilaan vijf voor twaalf voor Pogacar, het moét straffer om leider Vingegaard te verontrusten

Dit is de voorlaatste kans om bergop het klassement dooreen te schudden. Tadej Pogacar hield dinsdag wel woord door op de Port de Lers een paar pogingen te ondernemen, maar voor de Sloveense kopman van UAE Team Emirates was het toch maar een slag in het water. Voorlopig geeft Jonas Vingegaard geen kik. Krijgen we vandaag wél langduriger spektakel op de drie bergen van eerste categorie en eentje van tweede categorie?

Kort

* Start: om 13.15 uur

* Aankomst: om 16.48 uur

* Afstand: 129,7 km (defilé van 3,5 km)

Het parcours:

Is steviger dan de dinsdagrit naar Foix. In totaal zijn er 3331 hoogtemeters te verwerken op 128,7 km. In de eerste Pyreneeënrit werden de hoogtemeters afgeklokt op 3140 over 173 km.

In de woensdagetappe is het eigenlijk geen meter vlak. Vanuit Saint-Gaudens gaat het lang gestaag omhoog. Eigenlijk zowat de eerste koershelft. En dan belanden we aan de voet van de Col d’Aspin, een berg met een naam als een klok die ontelbare malen en door alle generaties zowat beklauterd. De top van deze col van eerste categorie vind je vanuit Arreau na 12 kilometer klimmen. Gemiddeld gaat het 6,5 procent bergop. De kruin ligt op 1490 meter boven de zeespiegel. In deze etappe flirten we ook alleen maar met de 1500 meter-grens.

Na een korte afdaling volgt de Hourquette d’Anizan, een berg van tweede categorie. In deze klasse ingedeeld omdat er slechts 8,2 km moet geklommen worden (gemiddeld 5,1 procent), maar het is een verraderlijke col die eigenlijk uit twee delen bestaat: van Lac de Payolle tot Sarrat de l’Artigou gaat het bergop, dan volgt er een kleine afdaling en tegen de top aan zijn er toch percentages tussen de 7,3 en 7,4 procent. Veel onregelmatiger kan een klim niet zijn.

Na 109,5 km volgt de Col de Val Louron-Azet die zelden een reuzendoder was maar wel midden enig mooie landschappen telt. De top ligt op 1580 meter, even hoog als het eindpunt op de helihaven van Peyragudes. Is Pogacar van plan om onderaan deze klim al te beginnen rammelen in de kopgroep, dan krijgen we nog dertig boeiende slotkilometers.

Peyragudes is een smeerlap van een klim die van de voet tot de finish achtduizend meter lang is. Het begint zacht, maar de laatste drie kilometer is het moordend zwaar met zelfs een strook van 16 procent erin, helemaal tegen de streep aan. Het gemiddelde stijgingspercentage is 7,8 procent.

Onze sterren:

Da’s een heel moeilijke. Wie had dinsdagmiddag durven gokken dat Hugo Houle in Foix solo naar de zege zou rijden? Anderzijds zijn de ploegen van de kandidaten-Tourwinnaars danig gedecimeerd dat het eventueel kan dat een vlucht tot het einde draagt. Zo’n Simon Geschke kan opnieuw een goede zaak doen als leider in het bergklassement. Momenteel staat hij negentien punten voor op Louis Meintjes maar vandaag zijn er dus een pak punten te verdienen. De vraag is of hij hersteld is van zijn inspanningen van dinsdagmiddag. Het zullen wel opnieuw verduiveld goede klimmers moeten zijn die zich in de vlucht van de dag kunnen zetten.

Net als Hautacam van donderdag is Peyragudes eerder een afspraak onder de groten. Ook al omdat er alleen al qua cols die een label meekregen voor de bolletjestrui bijna 39 kilometer bergop zijn. Op een totaal van nog geen 130 km. We houden het bij Tadej Pogacar als topfavoriet. Hij moét het vandaag of donderdagmiddag doen. Anders zijn de kansen van de jonge Sloveen geslonken als sneeuw voor de zon.

*** Tadej Pogacar

** Jonas Vingegaard, Geraint Thomas

* David Gaudu, Thibaut Pinot, Adam Yates

© Getty Images

Dit zijn de sleutelmomenten:

De hoofdrolspelers van deze Tour doen er wel goed aan om niet te wachten tot de laatste drie kilometer. In het andere geval zullen de tijdsverschillen te miniem zijn. Al gaat dat niet op voor Jonas Vingegaard die er alle belang bij heeft dat er slechts dicht bij de finish ‘mouvement’ is.

Natuurlijk zal het opnieuw beginnen met een groepje dat als een soort klad verkenners de eerste cols voorop zal rijden, maar op Peyragudes wint zelden een pannenkoek, maar eentje dat de top-tien van Parijs zal uitmaken. Zij die een oog hebben op de bolletjestrui doen er goed aan in de ontsnapping van de dag te zitten. Om die reden deed Simon Geschke dat dinsdagmiddag al.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dit moet u nog weten:

* Saint-Gaudens is er al voor de zestiende keer bij. In 1955 won de Luxemburger en ex-Tourwinnaar Charly Gaul er een etappe. Het was eveneens in de ‘sous-préfecture’ van de Haute-Garonne dat Louison Bobet er het geel aantrok om vijf dagen laten in Parijs gekroond te worden als eindwinnaar in het Parc des Princes. De Fransman pakte er zijn derde eindzege op rij.

* Pavel Sivakov, de bij het begin van de oorlog in Oekraïne genaturaliseerde Fransman, reed voor de wielerclub St Go Cyclisme Comminges en was twee jaar geleden het allereerste jeugdlid dat de Tour betwistte. Sivakov is dit keer afwezig.

* Saint-Gaudens staat ook voor cassoulet, een warm gerecht met witte bonen. Het is een stadje dat ‘s winters perfect ligt op doortocht naar de skigebieden in de Pyreneeën, of het nu de Franse, Andorrese of Spaanse zijn.

* Eén van de historische monumentale gebouwen is het Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudéns.

* Peyragudes heeft veertig inwoners en het nabijgelegen Loudenvielle vijftig, maar ‘s zomers en ‘s winters is het heel toeristisch.

* Dit plaatsje hoog in de Pyreneeën werd wereldberoemd door James Bond. Daar werd een kwarteeuw geleden bepaalde fragmenten van de film ‘Tomorrow Never Dies’ opgenomen. De hele regio stond toen op stelten.

* Peyragudes verbindt eigenlijk twee skistations. Dat van de Peyresourde en dat van Agudes. Net als op de Planche des Belles Filles en de Mont Ventoux kan je de camera’s bij de finish zo instellen alsof de renners vanuit het volslagen niets opduiken.

* Peyragudes is ook een ‘uitvinding’ van de leidende tandem Christian Prudhomme-Thierry Gouvenou. Er moest zelfs een stukje weg worden bijgelegd om te kunnen eindigen op de ‘Altiport de Peyragudes’.

* In 2012 won Alejandro Valverde. Chris Froome kwam er met zijn leider en latere Tourwinnaar Bradley Wiggins negentien seconden later binnen.

* Vijf jaar geleden was Romain Bardet er aan het feest na een bloedstollende finale. In de strook naar de finish toe parkeerde de latere winnaar Chris Froome en verloor er 22 seconden. Quintana liep dan als elfde op dik twee minuten binnen. Met andere woorden: om grote verschillen te maken moet er van véél verder dan de laatste kilometers oorlog worden gemaakt.

* Het goede nieuws voor het afgeslankte Tourpeloton is dat we vandaag ‘normale’ zomertemperaturen krijgen vooraan de twintig graden. De grootste hitte ligt achter de rug.