Hasselt

Het is geen pretje om tijdens deze hitte in de loden zon te moeten werken. Iedereen maakt het zich uiteraard zo comfortabel mogelijk. Zo werken de arbeiders aan de Kempische brug vooral in de schaduw en mochten de tentenbouwers op de Pukkelpopweide eerder naar huis.