Maasmechelse Irene Thoné wordt als heldin ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde

De Maasmechelse Irene Thoné is één van de honderd vrijwilligers die aankomende donderdag zijn uitgenodigd om het nationale defilé bij te wonen. Irene is al jarenlang vrijwilliger bij de Gezindsbond, maar is zelf het meest fier op haar Gezelschapsdienst voor senioren. Om haar inzet voor de lokale gemeenschap in de verf te zetten, wordt ze dus samen met honderd andere vrijwilligers uit België door de koning in de bloemetjes gezet. En daar is ze toch wel trots op.