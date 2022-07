Casper Nielsen kreeg maanden berichten van Club-fans: “Leuk om de steun van de fans te voelen, nog voor ik er echt was”

Het heeft veel voeten in aarde gehad, maar Casper Nielsen mag zich een speler van Club Brugge noemen. De Deense middenvelder maakte vorige seizoen indruk bij Union en wil nu bij de landskampioen schitteren. Nielsen wou naar Club en kreeg zijn zin. Iets waar de Club-fans alvast erg tevreden mee zijn.

“Ik denk dat ik ongeveer 800 berichtjes heb gekregen op Instagram”, vertelde de Deense nieuwkomer. “De laatste maanden bestookten de Club Brugge-fans me. “Kom naar ons, je bent één van ons”, stond er. Het was leuk om nu al de enorme steun te voelen, nog voor ik er echt was.”

“Een kerel stuurde me een hele maand lang dezelfde foto. Het is fantastisch en zegt ook veel over de fancultuur hier. Die is heel groot. Dat had ik vorig seizoen ook al gezien, toen we met Union tegen Club Brugge speelde in de play-offs. Er hing toen een geweldige atmosfeer. Het is voor zo’n momenten dat je voetballer wordt.”