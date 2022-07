Schoonvader (55) aangehouden voor moord op 28-jarige motorrijder in Diksmuide

Stephane V., de schoonvader van de man die zondagavond in Diksmuide werd doodgeschoten, is aangehouden. De twee zouden al lang in onmin geleefd hebben.

Onverwachte ontwikkeling in de moord op een 28-jarige motorrijder, zondagavond aan de Ijzerdijk in Stuivekenskerke, deelgemeente van Diksmuide. Stephane V. (55) is aangehouden, zo bevestigt zijn advocaat Bram Elyn.

Het slachtoffer was al jaren samen met Melanie, de dochter van Stephane V. Ze hadden ook een dochtertje samen. Maar het boterde niet tussen het slachtoffer en de vader van zijn vriendin.

Hij verdacht hem er van dat hij zich met allerlei onfrisse zaakjes bezighield.

Zondagavond is de 28-jarige man doodgeschoten. Hij stond naast zijn motor te wachten op een afspraak. Een visser hoorde verschillende knallen. Uit het onderzoek is gebleken dat er twaalf keer werd gevuurd en dat het slachtoffer acht keer werd geraakt. Bij de autopsie zijn drie kogels in zijn lichaam gevonden.

Stephane V. ontkent zijn betrokkenheid maar is toch aangehouden.

LEES OOK. Schietincident met dodelijk slachtoffer in Diksmuide: motorrijder doodgeschoten op IJzerdijk