Familie herdenkt overleden Hakim (53) op de plaats waar hij in het water werd gegooid

19-jarige verdachte opgepakte voor fatale duw aan Hakim (53) in het water na Gentse Feesten. — © Het Nieuwsblad

De 53-jarige man belandde in de nacht van zaterdag op zondag in het water aan de Lousbergskaai en overleed. Hij kon niet zwemmen. Het gerecht heeft een Nederlander opgepakt die ervan verdacht wordt Hakim in het water te hebben gegooid. Een tweede man wordt nog opgespoord.

Familie en vrienden van Hakim verzamelden dinsdag voor een korte wake op de brug aan de Lousbergkaai waar het incident plaatsvond. Twee zoons van Hakim legden bloemen neer en burgemeester De Clercq sprak enkele woorden. Hakim was een graag geziene gast in Ledeberg en laat drie kinderen achter.

© fvv

© fvv