In het Spaanse Tabara is een 50-jarige man op het nippertje kunnen ontsnappen aan een vuurzee. Angel Martin Arjon probeerde om een greppel te graven met zijn graafmachine om de vlammen weg te houden van zijn dorp, maar raakte verzwolgen in de brand. Op beelden is te zien hoe hij, terwijl zijn kleren in vuur en vlam staan, wegloopt van de brand. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.