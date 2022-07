“Zwoel met kans op buien en lokaal onweer”

Vanochtend is het zwoel. De luchtvochtigheid is sterk toegenomen en het is vannacht overal meer dan 20 graden gebleven.

De atmosfeer wordt onstabiel waardoor er in de loop van de dag buien kunnen vallen. Een eerste buienzone passeert in de loop van de voormiddag. Deze kan even wat verkoeling meebrengen. Aan de achterzijde warmt het in Limburg nog op naar maxima tussen 27 en 30°C.

In de loop van de late namiddag of avond passeert er een tweede buiengebied.

Hoe meer naar het oosten hoe groter de kans op onweer en veel neerslag. Hoe warmer het wordt hoe heviger dat onweer op sommige plaatsen kan zijn. De zwaarste buien zullen vermoedelijk echter voor het westen van Duitsland en noorden van Nederland zijn.

Er waait in Limburg een matige wind uit het zuidwesten. Tijdens goed ontwikkelde buien zijn er altijd felle rukwinden mogelijk.

In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 16. De hitteopstoot van de voorbije dagen behoort dan tot het verleden want donderdag wordt het geen 25°C meer.

