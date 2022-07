Hitte of geen hitte, de groenten moeten geoogst worden bij Hof van Eef. — © Sven Dillen

Bilzen/Bree/Hasselt

Met temperaturen die flirtten met de kaap van de 40 graden was het geen pretje voor wie dinsdag de handen uit de mouwen moest steken. Wie kon, zocht de koelte op of stelde het werk uit. Voor anderen was het een dagje doorbijten tot de warmte woensdag weer draaglijker werd.