Wout van Aert over cruciale slotweek: “Woensdag en donderdag de ploeg helpen, zaterdag en zondag voor eigen succes gaan”

Wout van Aert schoof dinsdag mee in de vroege vlucht in de 16e Tourrit en dat was duidelijk het plan van Jumbo-Visma, dat ook Nathan Van Hooydonck meestuurde. “Het doel was om Jonas Vingegaard op het eind nog te kunnen helpen”, verklaarde de groenetruidrager na afloop.

“We wisten dat het cruciaal zou zijn iemand in de vlucht te hebben”, vertelde Wout van Aert na afloop bij Sporza. “In zo’n grote groep was het goed om zowel Nathan als mij mee te hebben. De laatste klim was zo steil dat het goed mogelijk was dat Jonas geïsoleerd over de top zou komen, en dan was het nog een lange afdaling tot de finish om alles te counteren. Op deze manier hebben we dat kunnen voorkomen en had hij alle steun tot aan de finish.”

Even leek het erop dat Van Aert zelf voor de dagzege zou gaan. “Ik denk dat ik de benen had om te volgen”, gaf hij toe. “Maar het plan is altijd geweest om te wachten. Het zou heel jammer zijn mocht ik volle bak over die klim knallen en er dan iets zou voorvallen. Dan kan je niet meer wachten, dit was dus de goede tactiek.”

Een tactiek die ook de komende dagen wordt gevolgd? “Misschien, maar vandaag was het vooral cruciaal door die afdaling die na de slotklim volgde. Anderzijds, vandaag reed ik echt goed bergop, het kan ook een idee zijn om bij Jonas te blijven en zo lang mogelijk mee te gaan in het peloton.”

En dus staat Vingegaard nog een dag langer in het geel. “We hebben veel vertrouwen in Jonas”, sprak Van Aert nog bij France Télévisions. “En dat is logisch, want hij bewijst elke dag dat hij dat waard is. Er volgen nu nog drie belangrijke dagen, nog twee belangrijke voor ons als ploeg: woensdag en donderdag in de bergen, zaterdag is het aan hem in de tijdrit.”

“Dit is de Tour, we gaan hem zo goed mogelijk blijven omringen. En mijn eigen ambitie? Als ik zaterdag en zondag nog iets in de benen heb, wil ik zeker voor eigen succes gaan. Maar het grote doel van deze slotweek is het geel behouden en daar ga ik mijn beste beentje voorzetten woensdag en donderdag.”