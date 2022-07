Houthalen-Helchteren

Ford garage Lijnen K&J in Houthalen-Helchteren mocht voor het eerst in onze provincie een Ford GT leveren aan een tevreden en trotse klant. Het luxe-sportmodel heeft een prijskaartje “tussen 500.000 en 800.000 euro.” Wereldwijd worden er slechts duizend exemplaren van gefabriceerd en in ons land zijn er nog maar vier verkocht.