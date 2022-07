Jong Genk schuilt voor hitte op eerste stagedag

Jong Genk startte dinsdag de eerste stagedag in het Nederlandse Valkenswaard onder een stralende zon. Omwille van de hitte werd de veldtraining in de namiddag ingeruild voor krachttraining indoor en een videoanalyse.

Coach Hans Somers was dinsdagochtend met zijn voltallige ploeg afgezakt naar Valkenswaard voor een stage van vijf dagen. De temperatuur liep in de namiddag op tot zo’n 39 graden. De T1 hield rekening met de aangekondigde hitte en liet zijn troepen enkel in de voormiddag op de terreinen van Sportvereniging D.O.S.L. (Door Oefening Sterk Leende) opdraven. In de namiddag werd de veldtraining vervangen door een krachttraining indoor en videoanalyse. Iedereen kwam de dag goed door.

Woensdag gaat de planning zoals voorzien door. De spelers mogen al vroeg uit de veren. Om 7.15 uur staat er een bosloop op het programma, gevolgd door veldtrainingen in de voor- en namiddag.