Bondscoach Ives Serneels blikt terug op historische kwalificatie van de Red Flames: “Ik was even van de wereld”

Ives Serneels zocht maandagnacht pas omstreeks twee uur zijn bed op. De bondscoach van de Red Flames had na de historische kwalificatie voor de kwartfinales op het EK in Engeland dan ook heel wat te vieren. In de spelersbus die de Belgische voetbalvrouwen vanuit Manchester terugbracht naar hun basiskamp in Wigan werd flink gefeest.

“Ik heb voor het eerst in een bus gezeten die, toen hij stil stond, precies nog wat bleef rijden. Dat was wel leuk”, vertelt hij daags na de 1-0 zege tegen Italië, die de Flames hun ticket voor de kwartfinales opleverde.

Na de uitschakeling in de groepsfase bij hun EK-debuut in 2017 in Nederland, waar de Flames hun eerste grote toernooi speelden, was doorstoten naar de knock-outfase deze keer hét doel. De ontlading na het laatste fluitsignaal in het Manchester City Academy Stadium was dan ook enorm. Coach Ives Serneels sprong zelfs letterlijk een gat in de lucht. “Ik kan moeilijk verwoorden hoe groot de ontlading was. We beseften dat we moesten winnen. In die zeven minuten extra tijd wordt de interne spanning nog opgedreven en als je dan het laatste fluitsignaal hoort, was ik even van de wereld. Dat geef ik eerlijk toe.”

© BELGA

Focus ligt op Zweden

Nu de eerste euforie vanwege de zo verhoopte kwalificatie is weggeëbd, is het stilaan tijd voor de orde van de dag. Vrijdag wacht immers Zweden in de kwartfinale.

“We hebben zelfvertrouwen maar houden de voeten op de grond. Zweden blijft de nummer twee van de wereld en hun palmares van de afgelopen jaren is indrukwekkend”, weet de bondscoach. “Anderzijds is het voor ons goed dat we in een nieuwe fase van het toernooi belanden. De poulefase is voorbij en het wordt een “één tegen één” wedstrijd. Dat is anders dan de poulewedstrijden die we hebben gespeeld en moet ons vertrouwen geven.”

Zweden speelde zijn laatste groepswedstrijd tegen Portugal zondag al, een dag voor de Flames Italië ontmoetten, en heeft dus een dag meer rust in aanloop naar de kwartfinale. De bondscoach beaamt dat Zweden “op papier” een voordeel lijkt te hebben, maar legt uit dat zijn speelsters inmiddels gewend zijn aan het ritme om met een tussenperiode van drie dagen een wedstrijd te spelen. “De structuur staat er. Ze weten heel goed wat ze telkens moeten doen in die drie dagen om klaar te zijn. Misschien zou een extra dag bij sommige speelsters voor wat verwarring kunnen zorgen. Dus dat is in mijn ogen geen nadeel”, benadrukt Serneels.