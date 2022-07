Drama voor Oranje: einde EK vrouwenvoetbal voor geblesseerde Lieke Martens

Het Nederlands elftal moet bij het EK voetbal voor vrouwen verder zonder Lieke Martens. De aanvalster heeft in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland een voetblessure opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat de blessure zo ernstig is dat ze dit toernooi niet meer kan spelen.

“Dit is verschrikkelijk nieuws voor Lieke en voor ons. Ze heeft zich dit toernooi ten volle ingezet voor het team. Het is heel jammer dat haar EK zo moet eindigen”, zegt bondscoach Mark Parsons, die geen vervangster voor Martens op mag roepen. Nederland speelt zaterdag in de kwartfinale tegen Frankrijk.

Martens, die nog maar net bekendmaakte volgend seizoen voor Paris Saint-Germain te spelen, wist op het EK nog niet echt te overtuigen. Tegen Zwitserland haalde Parsons haar en mede-aanvalster Lineth Beerensteyn bij een stand van 1-1 naar de kant. Invalsters Romée Leuchter en Victoria Pelova maakten daarna het verschil voor Oranje: 4-1.

Eerder raakte Nederland keepster Sari van Veenendaal kwijt op het EK. Zij raakte geblesseerd in het openingsduel tegen Zweden (1-1). Daarnaast liepen middenveldster Jackie Groenen en aanvalster Vivianne Miedema het coronavirus op. Groenen deed tegen Zwitserland weer mee, Miedema nog niet. Ze is normaal gesproken tegen Frankrijk wel weer inzetbaar.