REACTIES. Bardet ziet podiumkansen slinken: “Een vreselijke dag”, Vlasov stijgt in de stand: “Morgen geen tijd verliezen”

Ook bij de klassementsmannen was de rit naar Foix er een die op voorhand werd aangekondigd als een grote kans om te schuiven in het klassement. Zowel Aleksandr Vlasov als Nairo Quintane kenden een schitterende dag. Voor Romain Bardet werd het een etappe om snel te vergeten, hij tuimelde uit de top vier. “Ik had dit niet zien aankomen”, aldus de Fransman.

Dankzij een zesde plek in de rit richting Foix, nestelt Aleksandr Vlasov zich in de top 10 van het klassement. “Het was een geweldige dag”, was de Rus bijzonder te spreken over de rit van vandaag. “Ik heb echt afgezien vandaag. Al was het beter dan de voorbije dagen, ik voel me al een pak beter.”

“We besloten vanochtend om in de ontsnapping te gaan. De start ging goed, maar daarna miste ik wat kracht in de benen om mee te dingen voor de zege. Misschien heb ik te veel krachten verspeelt in het begin om het verschil zo groot mogelijk te krijgen. Maar algemeen gezien was het een goede beslissing om mee te gaan. Ik zit nu in de top 10, dus dan wordt het een pak lastiger om morgen in de vroege vlucht te gaan.”

Vlasov duikt zo de top 10 binnen, op 6’18” van gele trui Pogacar. Al is het podium nog steeds mogelijk. “Ik ben gelukkig, maar ik wil in Parijs nog steeds in die top 10 staan. Ik moet morgen zien dat ik geen tijd verlies. Ik ga enorm mijn best doen om het podium te halen. Het is mogelijk. Maar als we realistisch zijn, dan zal het vooral zaak zijn om het wiel te volgen van mijn concurrenten. Ik ben nog niet helemaal de oude, maar ik voel me alleszins veel beter.”

© BELGA

Uit de top vier getuimelde Romain Bardet: “Dit was een kruisweg voor mij”

Romain Bardet maakte dinsdagavond in Foix een duik in de rangschikking. Van een vierde plaats op 3’01” in Carcassonne naar een negende plaats op 6’37” van de leider Jonas Vingegaard. “Mijn benen volgden niet de bevelen van mijn hoofd. Dit was een van de slechtste dagen die ik sinds lang kende. Dit was een regelrechte kruisweg. Met dank aan Chris Hamilton en Andreas Leknessund. Zonder hen aan mijn zijde zou ik waarschijnlijk niet het einde van de rit hebben gehaald.”

“Ik voelde me helemaal niet goed. Ik had rillingen. Een vreselijke dag. Ik kon gewoon niet meer terugkomen. Ik had wel goesting, maar ik had gewoon de benen niet. Ik was volledig ontredderd. Mijn hoofd deed pijn, dit was echt niet goed. Ik had dit niet zien aankomen. Ik voelde me vanochtend fris. Maar al toen het peloton de allereerste keer versnelde, voelde ik dat er iets niet in orde is.”

“Ik hoop nu goed te kunnen uitrusten. Er staan nog twee mooie etappes op de weekagenda”, besloot de Fransman van Team DSM die voorgoed het podium van Parijs kan vergeten.”

© BELGA

Nairo Quintana (naar de vierde plaats gestegen): “Twee plaatsen opgeschoven, daar ben ik blij mee”

Nairo Quintana was in de Ariège uitermate blij met het resultaat. “Ik schuif opnieuw twee plaatsen op in de stand”, aldus de Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic. Momenteel staat hij vierde op 4’15” van Vingegaard, maar de kloof met de derde gerangschikte Geraint Thomas is wel 1’37”. “De ploeg heeft fantastisch werk geleverd. Het is een leuk toetje op de vooravond van twee belangrijke bergetappes. Dat is voor ons heel belangrijk. Ik weet wel dat ik nog een belangrijke stap moet zetten om met de nodige rust de tijdrit te beginnen, maar deze rit was een parameter in de juiste richting”, aldus de Zuid-Amerikaan die straks einde contract is bij het Bretoense ProTeam.

Houles ploegmaat Chris Froome: “Twee dagzeges met ons team, dat maakt me sprakeloos”

“Een ongelofelijke dag voor Israel-Premier Tech”, opende Chris Froome. “Er was al die fantastische ritzege in Wallers waarbij Simon Clarke won. Dat was al indrukwekkend. En nu nog eens erbij. Daar ben ik sprakeloos bij. Het is ongetwijfeld de allergrootste dag in de carrière van Hugo Houle. We hebben vanavond duidelijk iets te vieren.”

“Hugo is een fantastische ploegmaat. Nooit is er hem iets te veel. Je kan hem in de koers alles vragen. Hij is absoluut onbaatzuchtig. Hij is hard voor zichzelf. Hij geeft zich altijd voor zijn kopmannen en de mensen rondom hem. Het is enig mooi dat Hugo vandaag de kans kreeg om er zelf voor te gaan. Woods was op papier onze grootste kans op een ritzege, maar Hugo kreeg die kloof en ging solo. Hij is een goede tijdrijder. Hij heeft die voorsprong goed gemanaged. Hij verdient deze zege meer dan iemand anders. Zelf wil ik niet uitweiden over het verhaal van zijn broer. Dat is Hugo’s persoonlijke story”, besloot de viervoudige ex-Tourwinnaar die zelf derde werd op Alpe d’Huez.