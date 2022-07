Ook Kabouter Plop in ‘Tien Om Te Zien’

De lijst artiesten voor de eerste opnamedagen van ‘Tien Om Te Zien’ is volledig. Naast de bekende toppers van nu is het vooral uitkijken naar acts van weleer die hun oude hits nog eens zingen.

De eerste opnames vinden plaats op maandag 25 juli, dinsdag 26 juli en woensdag 27 juli. Iedereen is welkom om 20.30 uur op de zeedijk van Westende. De inkom is gratis. Ook de vaste waarden van dit moment ontbreken niet: Niels Destadsbader, K3, Regi, Camille, Pommelien Thijs en Metejoor tekenen present. Ook Jérémie Makiese, Berre, 2 Fabiola, Belle Perez, Bart Kaëll, Christoff en Laura Tesoro kregen een uitnodiging.

Deze zomer weerklinken ook hits van weleer in Westende. Uit het archief werden de illustere hits geplukt van Vanda Vanda, K.I.A., Kabouter Plop, Opium, Get Ready!, Sabien Tiels, Pauline en Danzel. De presentatie is in handen van Anne De Baetzelier en Willy Sommers, geflankeerd door Aaron Blommaert en Laura Tesoro. De uitzendingen zijn vanaf 31 juli elke zondag om 20.30 uur te zien bij VTM.