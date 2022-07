VRT-CEO Frederik Delaplace: “Wil je 23.000 of 2 miljoen kijkers? In het eerste geval kan ik het evengoed presenteren”

BRUSSEL

Terwijl de VRT door besparingen gaat en mensen op straat moet zetten, blijkt dat ze met negentien schermgezichten een exclusiviteitscontract heeft, van wie er zes meer dan 300.000 euro per jaar verdienen. Frederik Delaplace, CEO van de VRT, reageert op de kritiek. “Natuurlijk is dat veel geld, maar ze zijn even noodzakelijk als een camera en een zendwagen. Dat materiaal kost ook veel geld.”