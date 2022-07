China "verontwaardigd” na Belgische beschuldiging van cyberaanvallen: “Dit is niet ernstig en onverantwoordelijk”

China reageert kwaad op de Belgische beschuldiging dat Chinese hackers cyberaanvallen uitgevoerd zouden hebben op staatsinstellingen. “Dit is niet ernstig en onverantwoordelijk”, reageert de Chinese ambassade in Brussel.

België had Chinese hackers er maandag van beschuldigd cyberaanvallen uitgevoerd te hebben op Defensie en de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ons land riep China toen op om alle nodige maatregelen te nemen om de situatie te onderzoeken en aan te pakken. “De cyberaanvallen hebben onze soevereiniteit, democratie, veiligheid en samenleving aanzienlijk aangetast”, stond te lezen in het persbericht van Buitenlandse Zaken, dat zei dat beide aanvallen gelinkt kunnen worden aan Chinese hackergroepen.

De woordvoerder van de Chinese ambassade in ons land zegt dinsdag verontwaardigd te zijn door die beschuldiging van Buitenlandse Zaken. “Het is niet ernstig en hoogst onverantwoordelijk van België om zo’n verklaring te doen zonder bewijs”, aldus de woordvoerder. “België heeft ongefundeerde beschuldigingen en laster geuit tegen China en weigert bewijs te tonen. Wij zijn sterk verontwaardigd en wijzen dit resoluut af.”

De ambassade beweert verder altijd oprecht en open geweest te zijn op vlak van cyberbeveiliging. “China is altijd een groot voorstander geweest van cyberbeveiliging en is een van de belangrijkste slachtoffers van cyberaanvallen. (...) China heeft zich krachtig verzet tegen cyberaanvallen in welke vorm dan ook. Het heeft geen zin voor China om hackeraanvallen aan te moedigen, goed te keuren of eraan mee te werken. Gezien het virtuele karakter, de moeilijkheid om te traceren en de verscheidenheid aan actoren in de cyberruimte, is het belangrijk om volledig bewijsmateriaal te hebben bij het onderzoeken en definiëren van cyberincidenten. Het uiten van onterechte beschuldigingen van andere landen zonder harde bewijzen en het politiseren en stigmatiseren van de cyberveiligheidskwestie zal niet helpen om de cyberveiligheid te verbeteren, maar zal eerder het wederzijds vertrouwen verzwakken en de normale samenwerking op dit gebied tussen landen aantasten. Als de Belgische kant moedwillige beschuldigingen tegen andere landen kan lanceren, betekent dit dan dat andere landen ook mogen veronderstellen dat cyberaanvallen die op hen zijn gericht, worden uitgevoerd door Belgische hackers”, klinkt het verder.