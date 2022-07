Sint-Truiden

Op Apple TV+ is ‘Black Bird’ halverwege. In de aftiteling als regisseur en producent: Michael R. Roskam (49) - zonder ‘R’ maar dat blijkt een foutje te zijn. Hoewel de Truienaar de miniserie niet als een heel persoonlijk project beschouwt, is deze toch een kolfje naar zijn hand. “Het gaat over twee freaks die het tegen elkaar opnemen.”