Landbouwmachine vat vuur op kurkdroog veld: “Op een paar seconden tijd was de akker een vuurzee”

Dinsdagnamiddag vatte een balenpers vuur op een kurkdroge akker langs de Provinciale Baan in Vrasene. In een mum van tijd stond de machine en de omliggende akker in lichterlaaie.

Een balenpers schept losliggend stro van de akker en perst dit samen tot een strobaal. Waarschijnlijk heeft een rollager in het hoogtechnologisch toestel het begeven wat voor oververhitting zorgde. Met deze temperaturen was er niet veel nodig om het stro dat zich in het toestel bevond te doen ontvlammen. “Ik zag een kleine vonk in mijn achteruitkijkspiegel. Toen ik uit tractor sprong kwamen de vlammen al uit de machine en op een paar seconden was de akker een vuurzee”, vertelt de eigenaar. “Onze leverancier van de toestellen ligt hier aan de overkant van de straat, hij was heel snel ter plaatse en heeft ons nog kunnen helpen om de tractor los te koppelen zodat die niet mee in de vlammen opging.”

© pvs

De hulpdiensten werden opgeroepen en zij zagen de vlammen al van op de snelweg. Eens ter plaatse kon het vuur gelukkig snel gedoofd worden, maar de machine van 120.000 euro werd helemaal verwoest. Er moest nog enige tijd nageblust worden om te vermijden dat het vuur weer oplaaide. “Het stro dat in de machine geperst zit, is heet tot in de kern. Als dit zuurstof krijgt vliegt dit onmiddellijk weer in brand”, vertelt de brandweer. Er werd ook een speciaal uitgerust voertuig ingeschakeld om de akker te besproeien. “De kleinste vonk is bij dit weer genoeg om terug een inferno te ontketenen. Dit willen we absoluut vermijden.”