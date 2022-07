Tongeren

Ferm 's Herenelderen gaat wekelijks fietsen op woensdagavond. Het fietsgroepje van elf personen vertrok in 's Herenelderen richting Widooie, waar ze in 't Velohofke genoten van een ontbijt. Daarna legden ze een fietsroute af van 35 kilometer om dan terug te keren naar Widooie voor een barbecue. In totaal hadden ze zo'n 63 kilometer in de benen.