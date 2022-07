Wat helpt écht (en wat niet) tegen ’s werelds meest gehate insect, de mug?

Dokter Ula Maniewski, gespecialiseerd in infectieziekten en reisgeneeskunde aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. — © BAHNMULLER

Daar is de zon, de zomer en het gezoem van muggen

Zomer. Heerlijk warm. Weinig kleren. Zwoele nachten. Maar ook jeuk en beten. Hoe hou je die rotbeesten op afstand? Zijn ‘natuurlijke’ middeltjes veiliger dan de klassieke ‘repellent’, en wat met de ‘muggenmachientjes’ die je in het stopcontact steekt? Is het wel gezond om die dampen in te ademen tijdens je slaap? En wat hebben zonnecrème en muggenspray met elkaar gemeen? Een overzichtje.