UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 16. Pogacar bestookt Vingegaard zonder succes, Canadees Hugo Houle draagt zege op aan overleden broer

Gele trui:Jonas Vingegaard

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Simon Geschke

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

De eerste etappe in de Pyreneeën zorgde opnieuw voor vroege opwinding. Van bij de start reed een groep van 29 weg met daarin uiteraard weer schoon volk. Dani Martinez bijvoorbeeld, of de Rus Vlasov, toch één van de schaduwfavorieten bij de start van de Tour. En dan nog een rist Belgen: Gilbert, Wellens, Teuns maar ook het duo van Jumbo-Visma: Nathan Van Hooydonck en de onvermijdelijke Wout van Aert. Ook enkele gepatenteerde aanvallers waren van de partij, Neilson Powless en bollentrui Simon Geschke, bijvoorbeeld.

De kopgroep spatte op de Port de Lers helemaal uit elkaar onder impuls van de aanvallen van Damiano Caruso. De Italiaan reed al snel een kleine minuut voor de rest van de almaar kleiner wordende kopgroep uit maar kreeg even verder het gezelschap van de Australiër Storer en de Canadees Woods. De rest van de kopgroep spatte verder uit elkaar en nog vier renners kwamen vooraan aansluiten. Simon Geschke, Matteo Jorgensen, Brandon McNulty en... Wout van Aert.

Beetje bij beetje groeide de kopgroep weer aan. De Canadees Hugo Houle demarreerde in de afdaling en kreeg Tony Gallopin achter zich aan. Koers op alle fronten want ook in het peloton gooide Tadej Pogacar bommen alom (lees hieronder).

Vooraan kwam de Canadees Hugo Houle met kleine voorsprong over de top van de bevreesde Mur maar met het grote voordeel dat hij met Woods een landgenoot en Israël-ploegmaat bij de Amerikaanse revelatie Matteo Jorgensen had. Maar toen die Jorgensen ook nog eens ten val kwam in de afdaling richting Foix, was de buit helemaal binnen voor de twee Canadezen. Voor Canada is het nog maar de tweede ritzege ooit in de Tour, na zijn ploegleider Steve Bauer. Houle zelf droeg zijn overwinning op aan zijn broer Pierrick die op 19-jarige leeftijd overleed nadat hij werd aangereden door een dronken chauffeur.

Wat deden de favorieten?

Schaken! Jumbo-Visma stuurde het duo Van Hooydonck en Van Aert mee met de vroege vlucht. Na de opgaves van Roglic en Kruijswijk leek het niet logisch om nog eens twee man voorop te sturen. Daar moest dus meer achter zitten, temeer daar de laatste helling van de dag, de Mur de Péguère, op het lijf van Pogacar geschreven leek. Was het de bedoeling om de twee Kempenaren vooruit te sturen om Vingegaard te helpen de schade te beperken in de afdaling richting Foix? Of net om de voorsprong mee helpen uit te breiden? Het was een legitieme vraag waar we in volle finale een antwoord op zouden krijgen. Maar ook Pogacar had zijn mannetje vooraan en niet de minste: Brandon McNulty.

Alexander Vlasov was voor de start van de Tour één van die favorieten maar verloor, als gevolg van een val waarvan hij langzaam herstelde, in de Alpen tamelijk veel tijd. Probeerde hij zich, zoals Louis Meintjes, terug naar de kop van de rangschikking te fietsen door met een vroege vlucht mee te gaan. BORA hansgrohe liet dit seizoen al fraaie dingen zien in het rondewerk, was dit de volgende zet?

De voorsprong van de kopgroep met Vlasov steeg intussen boven de acht minuten waardoor de Rus plots in de top drie van het klassement kwam te staan. Ineos-Grenadiers besloot het tempo op te trekken. Vooraan demarreerde Caruso, het duo Woods-Storer ging in de achtervolging maar vooral de rest van de kopgroep spatte uiteen. Gilbert en Van Hooydonck gingen overboord en even verder was ook Tim Wellens schijnbaar een vogel voor de kat. Twee landgenoten bleven vooraan over: Dylan Teuns en Wout van Aert.

De tamelijk ongevaarlijke Enric Mas, het nummer negen uit het klassement, demarreerde als eerste uit het peloton. Tadej Pogcar? Die wachtte niet op de beklimming van de Mur de Peguère om aan te vallen. Met nog meer dan vijftig kilometer te gaan, op de Port de Lers, zorgde de Sloveen voor een eerste serieuze versnelling. En een tweede versnelling. Vingegaard reageerde fluks. Dan maar in de afdaling, moet Pogacar gedacht hebben. De Sloveen demarreerde op de top en besloot zijn Deense concurrent ook in de afdaling onder druk te zetten.

Resultaat leverde het niet meteen op maar het signaal was duidelijk: Tadej Pogacar zou de gele trui onder druk blijven zetten waar hij ook maar kon. Op de Mur de Péguère werd het tempo wel hooggehouden maar van aanvallen was geen sprake, daarvoor legde Sepp Kuss het tempo te hoog.

Romain Bardet incasseerde wel een flinke tik. Hij verloor meerdere minuten en maakte een flinke duik in het algemeen klassement. Voor het overige was het vooral status-quo omdat Pogacar en Vingegaard kozen voor een voorzichtige afdaling richting Foix.

Wat deden de Belgen?

Vijf landgenoten gingen mee in de vroege vlucht: Dylan Teuns, Philippe Gilbert en Tim Wellens met als doel de rit te winnen, Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck met als doel het geel van Jonas Vingegaard te vrijwaren, vermoedden we.

In de eerste meters van de eerste col van eerste categorie, de Port de Lers, spatte de kopman uit elkaar met Nathan Van Hooydonck als één van de eerste slachtoffers, even later gevolgd door Philippe Gilbert. Ook voor Tim Wellens ging het vooraan te snel. Bleven over: de onvermijdelijke Wout van Aert maar ook Dylan Teuns die nog op zijn eentje naar de kop van de wedstrijd reed. Van Hooydonck kon nog wel nuttig werk verrichten in de afdaling van de Port de Lers en in de vlakke kilometers richting de Mur de Peguère.

Van Aert deed hetzelfde na de beklimming van de Mur, Dylan Teuns was uiteindelijk de beste landgenoot in het dagklassement.

Verder nog iets dat u moet weten?

Toch weer een aantal niet-starters: Aurelien Pareit-Peintre en Mikel Cherel, beiden AG2R - Citroën, was het duo dat positief testte en kreeg geen toestemming om vandaag te starten. Bij Cofidis testte dan weer Max Walscheid positief maar of de zware Duitser dat een ramp vond, durven we te betwijfelen. Ook de zieke Lennard Kämna ging niet meer van start.

Wout van Aert dacht nog even de punten voor de groene trui mee te grissen maar werd tot zijn eigen verbazing geklopt door de Nederlander Nils Eekhoff. Het leidde tot een geanimeerde discussie tussen beide renners.

Toch ook weer slecht nieuws voor Tadej Pogacar. Zijn ploegmaat Marc Soler moest het peloton al snel laten gaan als gevolg van maagproblemen en rugpijn en was in de etappe van geen enkele waarde.

Rituitslag:

1. Hugo Houle (Can)

2. Valentin Madouas (Fra) op 1’10”

3. Michael Woods (Can)

4. Matteo Jorgensen (VS) 1’12”

5. Michael Storer (Aus) op 1’25”

6. Alexander Vlasov (Rus) op 1’40”

7. Dylan Teuns

8. Simon Geschke (Dui) op 2’11”

9. Mathieu Burgaudeau op 5’04”

10. Damiano Caruso (Ita)

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 2’22”

3. Geraint Thomas (GBR) op 2’43”

4. Nairo Quintana (Col) op 4’15”

5. David Gaudu (Fra) op 4’24”

6. Adam Yates (GBR) op 5’28”

7. Louis Meintjes (ZAF) op 5’46”

8. Alexander Vlasov (Rus) op 6’18”

9. Romain Bardet (Fra) op 6’37”

10. Tom Pidcock (GBR) op 10’11”