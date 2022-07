GLUREN BIJ BV’S. Tanja Dexters met de billen bloot en schoon volk in de VIP op Tomorrowland

Het wordt heet, en meer hebben onze BV’s niet nodig om hun zwembaden te tonen. Celine Van Ouytsel geniet van een zonnige vakantie in een Italiaans zwembad, de kleren gaan uit bij Tanja Dexters en Hanne Verbruggen en Julia Boschman zetten Marthe De Pillecyn in de bloemetjes. Benieuwd? Wij geven even een overzichtje!