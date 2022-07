Antwerp Giants strikt Amerikaanse power forward/center Royce Hamm

Bij Antwerp is de 2m06 lange Hamm toe aan zijn eerste seizoen als prof. Hij speelde in het Amerikaanse College-basketbal (NCAA) voor de Runnin’ Rebels van de Universiteit van Nevada (Las Vegas). Daar was hij afgelopen seizoen goed voor een gemiddelde van 8,6 punten en 9,3 rebounds per wedstrijd. “Hij is inzetbaar op meerdere posities, heeft een goed shot en is defensief erg aanwezig”, aldus Antwerp Giants.

