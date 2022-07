Succesverhaal krijgt vervolg: shorttrackers Hanne en Stijn Desmet blijven in Heerenveen trainen

Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet kunnen zich ook voor het komend seizoen in Heerenveen voorbereiden. Dat heeft Corné Lepoeter, de voorzitter van de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) dinsdag laten weten. “Er is budget en er zijn afspraken gemaakt met de Nederlandse schaatsbond. Er moeten alleen nog handtekeningen worden gezet”, aldus Lepoeter.

Sinds 2018 woonden zus en broer Desmet in Heerenveen en konden ze met de Nederlandse selectie meetrainen. Dat heeft dit jaar geleid tot een olympische medaille (brons) voor Hanne en medailles bij de wereldkampioenschappen (2x brons) voor Stijn. Na het olympisch seizoen was er onzekerheid over de voortzetting van het project, maar Sport Vlaanderen was bereid de financiering te continueren.

De Desmets trainen in Thialf onder leiding van de nieuwe Nederlandse bondscoach Niels Kerstholt en diens assistente Annie Serrat. Kerstholt is de opvolger van Jeroen Otter, die een sabbatical heeft genomen. Pieter Gysel zal niet naar Heerenveen trekken als trainer. Gysel was de afgelopen maanden uitgeschakeld door een hersenvliesontsteking die hij deze winter opliep. De schaatsers gaan twee keer per dag het ijs op.

De beste Belgische shorttrackers staan alweer enkele weken op de schaats. Vanaf 4 juli stond een trainingsstage met de Nederlandse schaatsselectie in het Italiaanse schaatsoord Bormio op het programma. Daarbij sloten ook twee Hongaarse topschaatsers aan. In de afgelopen maanden was daar voor Hanne en Stijn Desmet al een fietskamp in Salt Lake City aan vooraf gegaan. Ook waren ze actief in het krachthonk. De andere Belgische shorttrackers schaatsen op De Schaverdijn in Hasselt, waar de vriesmachines dezer dagen erg hun best doen. Onder leiding van Steven Peeters trainen sinds maandag daar de overige leden van de nationale selectie en de beste junioren.