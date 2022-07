Tadej Pogacar wacht niet tot de slotklim: gele trui Vingegaard moet vier (!) keer een gaatje dichtrijden

Hij had het beloofd en heeft woord gehouden. Tadej Pogacar had aangekondigd dat hij in de etappe richting Foix voor vuurwerk zou zorgen. De Sloveen deed dan ook wat hij vooraf zei en ging op de Port de Lers, de voorlaatste klim van de dag, al stevig ten aanval. Gele trui Jonas Vingegaard kon telkens de aanvallen van de Sloveen beantwoorden.