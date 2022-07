Op de Rijksweg in Dilsen is dinsdagmorgen rond twee een 26-jarige bestuurder uit Maasmechelen opgepakt nadat hij een ongeval had. De man bleek duidelijk onder invloed van drank en drugs. Toen de politie hem een ademtest wilde afnemen, werd hij weerspannig. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. Zijn auto werd getakeld. Er lagen meerdere attributen in voor druggebruik.

maw