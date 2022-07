Jan Verheyen hoopt dat vriend Bart De Pauw weer aan het werk kan: “Hij is de trouwste Netflixkijker van België”

In september wordt Bart De Pauw opnieuw in de rechtbank verwacht voor zijn proces tegen de VRT. In afwachting doet de gevallen tv-maker niet veel meer dan thuis op de bank Netflix kijken, aldus zijn goede vriend Jan Verheyen in Dag Allemaal. “Hij wacht het proces af en bevindt zich in een soort niemandsland.”

“Bart is momenteel vooral de trouwste Netflixkijker van België”, zegt Verheyen over zijn goede vriend. Koeken Troef!, het ooit succesvolle productiehuis van De Pauw en zijn partner Ines, was al een tijdje in handen van die laatste. Maar het bedrijf heeft nu geen opdrachten meer, nadat ook Eén-quiz Twee tot de Zesde Macht stopgezet is.

LEES OOK. Datum bekend van proces Bart De Pauw tegen VRT

Volgens Verheyen wacht De Pauw het proces tegen de VRT af in “een soort niemandsland”. “Voor een creatieve mens als hij is dat uiteraard enorm frustrerend.” Volgens Dag Allemaal gaan er in tv-middens ook geruchten dat De Pauw en zijn vrouw uit elkaar zijn, maar dat wordt ontkend door hun omgeving.

Verheyen hoopt dat zijn goede vriend ooit weer aan het werk kan, “als het stof is neergedwarreld”. De regisseur neemt volgend jaar zelf een sabbatjaar, maar daarna overweegt hij zeker een samenwerking met De Pauw. “Als blijkt dat het nog zin heeft om een film te maken natuurlijk, want onze sector heeft vreselijke tijden meegemaakt”, besluit hij.

Bart De Pauw sleepte de VRT in 2020 voor de rechter. Hij claimt dat de samenwerking ten onrechte stopgezet werd nadat actrices Liesa Naert en Maaike Cafmeyer bij de VRT aanklopten met verhalen over grensoverschrijdend gedrag van de tv-maker. De Pauw, zijn gezin en zijn bedrijf Deadliners eisen 12 miljoen euro van de openbare omroep. In september komt de zaak voor in de Brusselse ondernemingsrechtbank. Vorig jaar werd De Pauw veroordeeld tot zes maanden met uitstel voor stalking van vijf vrouwen en overlast met elektronische communicatiemiddelen bij één vrouw.