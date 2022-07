Help! Mijn wijn is reisziek: zo overleven jouw flessen wél de vakantietrip

Natuurlijk is het verleidelijk om lekkere wijn te kopen op jouw vakantiebestemming. Toch is het niet evident om die wijn in goede conditie ook thuis te krijgen. — © Shutterstock

Ga je op vakantie naar Zuid-Frankrijk of Italië? De kans is groot dat je er lekkere wijntjes proeft en een aantal flessen koopt om mee naar huis te nemen. Maar wist je dat ook wijn reisziek kan worden?

Natuurlijk is het verleidelijk om lekkere wijn te kopen op jouw vakantiebestemming. Toch is het niet evident om die wijn in goede conditie ook thuis te krijgen. Vaak blijkt dat de gekochte wijn thuis anders smaakt dan in Frankrijk of Italië. Dat heeft uiteraard te maken met de setting en de vakantiesfeer, maar de fles kan ook erg te lijden hebben gehad onder de reis.

Het eerste probleem dat zich stelt is de temperatuur. Als je die wijn bij het begin van je vakantie koopt, dan blijft die nog enkele dagen of weken in de koffer liggen. In warme landen kan de temperatuur in een stilstaande auto makkelijk oplopen tot 50 graden. Niet alleen heeft dit een negatieve invloed op de smaak, maar door de toegenomen druk kan ook de kurk uit de fles gedrukt worden.

© Shutterstock

Tweede probleem is dat de wijn tijdens die lange autorit helemaal door elkaar wordt geschud. De vaste bestanddelen in de wijn, zoals de droesem, raken daardoor ook wat van streek. Als je deze wijn meteen na thuiskomst wil drinken, dan zal die wat ruwer en harder smaken.

Wat kan je doen om reisziekte te voorkomen?

1. Koop de wijn pas op de laatste dag van jouw vakantie of vraag aan de wijnboer of je de gekochte flessen op de dag van je vertrek mag ophalen.

2. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat je verder reist, dan laat je de wijn best niet de hele vakantie in de koffer liggen, maar neem je die telkens mee naar je hotelkamer.

3. Blijft de wijn toch in de auto, probeer dan in de schaduw te parkeren. Wijn die heeft liggen ‘koken’ in de auto, is onherroepelijk verloren.

4. Wikkel de flessen in een deken of dikke kleding. Zo warmt de wijn minder snel op door de omgevingstemperatuur. Bovendien zullen de flessen minder snel breken. Het is ook een goed idee om de flessen in de doos te laten zitten.

5. Ben je terug thuis, laat de vervoerde wijn dan twee à drie weken rusten. Net als de reiziger is ook de wijn vermoeid van de lange autorit en heeft je fles platte rust nodig om op zijn positieven te komen.