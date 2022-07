Veel gekker moet de laatste trend op Tiktok niet worden. Jonge vrouwen ruilen er massaal hun parfum in voor een meer natuurlijk geurtje: vaginaal vocht, ‘vabbing’ of ‘eau de pussy’. De verklaring erachter is dat mannen (onbewust) ertoe aangetrokken worden met dank aan de aanwezige feromonen. Maar kloppen die beweringen ook?