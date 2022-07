Litouwse dievenbende krijgt tot 4 jaar cel voor 14 autodiefstallen in Vlaanderen

LEES OOK. Litouwse dievenbende riskeert tot 4 jaar cel voor 14 autodiefstallen in Vlaanderen

Zeven Litouwse mannen kregen dinsdagochtend celstraffen tussen 20 maanden en 4 jaar voor feiten uit 2021. Het ging om veertien autodiefstallen en zeven pogingen, verspreid over heel Vlaanderen. Ze hadden het volgens de aanklager vooral voor luxueuze SUV’s van merken zoals Lexus, Land Rover en Toyota.

De dievenbende opereerde vanuit Nederland en reed met hun Audi A4 of Volkswagen Golf heel Vlaanderen rond op zoek naar de geschikte wagens om te stelen. “Die auto’s voorzagen ze van een GPS zodat ze konden tracken welke routes die voertuigen aflegden en waar ze meestal gestald stonden. Op die manier wisten de beklaagden perfect op welke plaats ze de uiteindelijke diefstal het best konden plegen”, aldus de Tongerse procureur. Meestal gebeurde dat op de oprit van de woning waar de auto geparkeerd stond.

Keyless go

Om de wagens te openen en te starten maakten ze gebruik van geavanceerde technologieën. “De doorsnee autodief loopt rond met een schroevendraaier of een hamer. Maar zij waren op camerabeelden te zien met een laptop”, zo sprak de aanklager.

De Litouwse mannen zochten steeds wagens uit die uitgerust waren met een keyless entry- en keyless go-systeem, waarbij er een signaal wordt geactiveerd tussen de wagen en de sleutel zonder dat de eigenaar de auto manueel moet ontgrendelen. “Als de sleutel in de buurt komt van het voertuig, wordt er een unieke code verzonden vanuit de wagen naar de sleutel die het voertuig dan automatisch ontgrendeld als je aan de deurklink trekt. Die code konden de dieven opvangen, versterken en opslaan op een blanco sleutel om zo de auto’s te openen en te starten”, zo legde de aanklager de modus operandi van de Litouwse bende uit.

Range Rover

Op 18 juni 2021, rond 2.30 uur ‘s nachts, vielen de mannen door de mand toen de politiezone CARMA een oproep binnenkreeg over donker geklede personen die rondliepen in de buurt van de Maaseikerbaan in Genk. De mannen sloegen op de vlucht voor de politie maar een van hen kon toch gearresteerd worden. Naast hem lag een pepperspray, werkhandschoenen en een GPS-tracker met een Nederlandse simkaart.

De iPhone van de man was geconnecteerd met het trackingsysteem. Uit de historiek van de technologische gegevens bleek dat de tracker eerder geïnstalleerd was op een Range Rover in de buurt. “Wij denken dus dat het die nacht de bedoeling was om de wagen effectief te stelen”, aldus de aanklager. De verdachte verklaarde dan weer dat hij gewoon op wandel was. “Ongeloofwaardig”, zo stelde de aanklager.

Onschuldig

Uit de iCloud- en mastgegevens van zijn telefoontoestel, de ANPR-camera’s en de trackinggegevens van de GPS konden er zeven Litouwse verdachten aan veertien diefstallen en zeven diefstalpogingen gelinkt worden. De mannen zouden zowel in Leuven, Turnhout, Balen, Ranst, Zoersel, Hasselt, Edegem, Kortessem, Waterloo als Mechelen hebben toegeslagen. De diefstalpogingen zouden buiten Genk ook in onder andere Brasschaat, Heusden-Zolder en Anderlecht plaatsgevonden hebben. De gestolen voertuigen werden volgens het OM getransporteerd naar Litouwen of verdere oorden. “Zo vonden we een gestolen wagen terug in een zeecontainer onderweg naar Afrika”, aldus de aanklager.

4 jaar cel

De zeven beklaagden ontkenden hun betrokkenheid en hielden voet bij stuk. “Ik weet niet waarom ik hier ben”, zo sprak een van hen. De rechter bevond hen toch een voor een schuldig aan hun rol bij verschillende diefstallen en pogingen. Twee verdachten kregen 4 jaar cel. Twee andere beklaagden moeten 40 maanden naar de gevangenis. De drie anderen kregen dertig, vierentwintig en twintig maanden opsluiting. Elk van hen moet een geldboete van 800 euro ophoesten.