Nederlandse concurrente die Thiam tot het uiterste dreef: “Bijna pech dat ik van dezelfde generatie als haar ben”

Thiam had zondag in het tweede onderdeel, het hoogspringen, de leiding genomen, maar was maandag in het speerwerpen, het voorlaatste onderdeel, voorbijgegaan door Vetter. Om zich na 2017 een tweede keer tot wereldkampioene te kronen, moest de tweevoudige olympische kampioene in de afsluitende 800 meter 1.4 sneller zijn dan de Nederlandse. Dat lukte met verve. Ze finishte als vijfde in een persoonlijk record van 2:13.00 en liet daarmee Vetter zeven seconden en negen honderdsten achter zich.

“Ik had wel hoop”, gaf Vetter achteraf toe bij de Nederlandse collega’s van de NOS en De Telegraaf. “Ik werd ook wel een beetje meegesleurd door het tempo van de rest en had het iets rustiger aan moeten doen bij het begin van de 800 meter. Ik heb alles gegeven, Ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Ik ben helaas niet de beste 800 meter loper. Ik heb de pech dat dit het laatste onderdeel van de zevenkamp is”, baalde Vetter toch een beetje.

In de eindafrekening behaalde Thiam 80 punten meer dan de Nederlandse. “Eerlijk gezegd ben ik wel blij dat er enkele seconden tussen ons zaten. Ik denk dat ik echt nachtmerries had gehad als het verschil een paar punten was geweest. Nafi is echt wel héél goed. Ik vind het fijn dat ik zo dicht bij haar zit en wie weet kan ik haar ooit eens verslaan. Ik heb bijna pech dat ik van dezelfde generatie als haar ben. We maken elkaar alleen maar beter en scherper. Ik hoop dat ik nog een aantal jaar met haar zo mag strijden. Dat zou ik echt geweldig vinden. We waarderen elkaar echt enorm. Nafi is vast wel te verslaan. Ze is ook maar een mens en al eens eerder verslagen.”

© BELGA

© AFP

© AFP