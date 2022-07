Brand verwoest ruim 1 hectare natuur aan Oudsberg: “Blijf er weg”

Vanuit de tuinen in de buurt was de rookpluim te zien. — © 112 Meldingen Limburg

Dinsdagnamiddag is brand uitgebroken aan de Oudsberg in Opglabbeek, in de buurt van het Zavelbos. Zaterdag woedde er ook al een brand. Een dikke hectare natuur is verwoest. Rond 15.30 uur was de brand onder controle. De hulpdiensten vragen kijklustigen om weg te blijven zodat de brandweer de bluswerken kan afronden.

De politie sloot de buurt af opdat de brandweer de smeulbrand in de ondergrond kan blussen. — © Roger Dreesen

Het vuur woedde aan de voet van de Oudsberg, vlakbij de camping Zavelbos. Het was een open terrein in het bos dat moeilijk bereikbaar was. Via zandwegen konden de brandweerwagens tot op de plaats geraken. Met een drone werd het natuurgebied overvlogen om de brandhaard te lokaliseren. Aangestuurd door het droneteam konden de brandweerploegen op de grond het vuur ingesloten houden. Uitbreiding werd vermeden. Zowat een hectare is verwoest. De brand smeulde in de ondergrond en dit maakt het moeilijk om het vuur tot in de kiem te smoren.

Een droneteam is over het gebied gevlogen om de brandhaard te lokaliseren. — © 112 Meldingen Limburg

De politie sloot de wegen in de buurt af om te vermijden dat kijklustigen in de buurt van de natuurbrand zouden komen.

Voor de kampplaatsen in de buurt was er geen gevaar. Bivakplaatsen hebben eerder al het advies gekregen om geen vuur te maken en extra waakzaam te zijn door de droogte en het extreme brandgevaar.

Even was er een melding van brand aan het Joekelbos, maar dit bleek vals alarm.

Agentschap Natuur en Bos roept op tot waakzaamheid in de natuurgebieden. Daar geldt risicocode oranje: hoog gevaar op brand. Aan iedereen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur, geen afval te laten slingeren en geen vuurtje te stoken. Kinderen mogen niet onbewaakt in de bossen rondlopen.

Bel 112 bij verdachte rooksignalen in de natuur.