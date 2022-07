Wout van Aert wordt aan tussensprint tot zijn eigen verbazing nog voorbij gesneld door medevluchter

Groene trui Wout van Aert was dinsdag mee in de ontsnapping en leek als gangmaker van de groep bij de tussenspurt op weg naar twintig makkelijke punten om zijn groene trui te verstevigen. Tot medevluchter Nils Eekhoff ineens demarreerde en de verraste Belg het nakijken gaf. De Nederlander van Team DSM heeft geen ploegmaats die meedoen in de strijd om de puntentrui en had zelf nog helemaal geen punten vergaard, maar wilde Van Aert ondanks zijn werk op kop toch geen vrijgeleide geven.