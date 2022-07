Wakeboarder Victor Salmon uit Maasmechelen leert Average Rob de kneepjes van het vak

De 21-jarige Maasmechelaar Victor Salmon behoort tot de absolute wereldtop in het wakeboarden. Hij is een echte globetrotter die tegenwoordig in Thailand woont. Zijn geweldige prestaties in gerenommeerde wakeboardwedstrijden bleven niet onopgemerkt, zo maakte hij afgelopen week op zijn jaarlijkse vakantie in België een Youtube video met de immer populaire Average Rob.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 7 augustus 2021.

Geboren in Hongkong, een tussenstop gemaakt in de Filipijnen, vervolgens opgegroeid in Thailand en nu trekt hij heel Europa door om er aan de grootste wakeboardwedstrijden deel te nemen. Victor Salmon is een wereldreiziger, een levensgenieter. En zijn roots ligt in Maasmechelen, waar hij elke zomer een maand verblijft bij zijn grootouders en er komt wakeboarden in het ‘Terhills Cable Park’. “De beste locatie in heel België om te wakeboarden!”

Snowboarden op water

Het leven van Victor Salmon draait volledig rond wakeboarden. Maar wat is dat nu precies? “Simpel uitgelegd? Snowboarden op water!”, aldus de 21-jarige Belg. “Het enige verschil is dat we aangetrokken worden door een kabel. Dat is overigens de enige reden waarom wakeboarden nog altijd geen olympische sport is. De federatie ijvert er al langer voor, maar omdat we motorisch worden aangetrokken blijf het voorlopig een ‘nee’. De sport is nog groeiende, mits wat extra bekendheid sluit ik het dus niet uit dat ik op een dag toch kan deelnemen aan de Spelen.”

Zo’n tien jaar geleden begon Victor met wakeboarden. “Mijn ouders waren op vakantie, dus ik verbleef even bij een vriend. Uit verveling vroeg hij me eens om mee te gaan wakeboarden. Een koord vasthouden en op je bord blijven staan, zo simpel was het. Ik had zoveel plezier die dag dat ik misschien wel tien uur aan een stuk in het water zat. Eens ik terug bij mijn ouders was, zaagde ik de oren van hun hoofd om te gaan wakeboarden. Het begon bij elke zaterdag, maar al snel was ik elke dag in het water terug te vinden op mijn bord.”

© Victor Salmon

Elke dag een nieuw avontuur

Het levensdoel van Victor is simpel: “Elke dag opstaan en kunnen doen wat ik wil, momenteel is dat het geval en ik vind het geweldig.” Wat hij wil, is vooral elke dag uren aan een stuk wakeboarden. Tijdens de korte lockdown in Thailand in de zomer van 2020 mocht dat niet, dus ging Victor maar skatebaoarden. Dat draaide niet helemaal goed uit. “M’n enkel schoof van het bord af en sloeg helemaal over.” Het verdict was zwaar: ontwrichte enkel en afgescheurde ligamenten.

Ondertussen is Victor goed hersteld en trekt hij opnieuw van de ene Europese topwedstrijd naar de andere. Maar tussendoor is er dus ook nog tijd om een video te maken met Average Rob.