Na jaren ervaring als chef-kok opent Celine Atelier-C: “Kant-en-klare afhaal en catering”

Sint-Truiden is een delicatessen- en traiteurzaak rijker. In de Zoutstraat, op 50 meter van de Grote markt, opende Celine Vekemans Atelier-C. Daarvoor deed ze een jarenlange ervaring op als chef-kok in de horeca.

“In onze delicatessen- en traiteurzaak kan je terecht voor alle benodigdheden voor een uitgebreid feest of om jezelf gewoon te verwennen met dagverse en zelfbereide etenswaren”, zegt Celine, die als chef-kok jarenlang in de horeca werkte. “Wij zorgen voor alles. We verzorgen kant-en-klare catering en afhaalbuffetten. In onze traiteurzaak bieden we verse vleeswaren, zelfgemaakte charcuterie en een uitgebreid assortiment kazen aan, maar ook aperitieven en wijnen. Alles om gezellig te tafelen of te feesten dus.”(jcr)

Praktische info

Atelier-C

Zoutstraat 2a, 3800 Sint-Truiden

0495/51.43.20

www.atelier-c.eu