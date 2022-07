Franse Ligue 1 zal vanaf komend seizoen naast Eleven ook op Telenet en VOO te zien zijn

De Franse hoogste voetbalklasse zal vanaf het seizoen 2022-2023 ook te zien zijn via Telenet en VOO. Rechtenhouder Eleven heeft daarvoor een akkoord bereikt met de twee operatoren.

De Ligue 1 trapt het nieuwe seizoen op gang op 7 augustus. De abonnees van Telenet Play Sports en VOOsport World zullen per speeldag tot twee wedstrijden live kunnen kijken. Telenet en VOO staan in voor commentaar in respectievelijk het Nederlands en Frans.

De competitie blijft ook beschikbaar via het streamingplatform van Eleven Sports, met vier wedstrijden per matchdag.