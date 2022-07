Martine legt elf Chiromeisjes te slapen in haar woning

Drie Chiromeisjes vroegen haar tijdens een wandeling op de Grote Markt om een slaapplek, maar plots stonden ze met elf voor de deur van Martine Bollingh. “Maar beloofd is beloofd: ik heb dus elf meisjes van een slaapplek voorzien”, lacht de Truiense.

Terwijl ze over de Truiense Grote Markt wandelde, werd Martine aangesproken door drie meisjes in Chiro-uniform. “Of ik een slaapplek voor hen kon voorzien”, vertelt Martine, uitbaatster van koffie- en eethuis De Kleyne Tafel. “Ze hadden zelf een matje, kussen en slaapzak bij zich en hadden voldoende aan een vloer om op te slapen, zo zeiden ze. Ik stemde toe dat ze naar onze privéwoning mochten komen. Toen ze arriveerden, bleek het niet om drie, maar om elf Chiromeisjes van Opoeteren te gaan. Maar ik had mijn toestemming gegeven en hield dus mijn woord.”

De meisjes mochten hun matten uitrollen in de privévertrekken van Martine. “Tot mijn grote verbazing vroegen ze ’s morgens of ze de tuinslang mochten gebruiken om zich op te frissen, maar ik heb hen aangeboden om een lekkere douche te nemen”, zegt Martine. “Zo vertrokken ze om 9 uur fris en monter met de bus richting Diest. Na een frisse duik in de Halve Maan zouden ze daar ergens hun kampplaats opmaken.” (jcr)