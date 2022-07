Na-Tourcriterium Aalst zet vol in op gele trui: “We hebben een voorcontract met Pogacar én Vingegaard”

Het eerste na-Tourcriterium in ons land heeft volgende week maandag traditioneel plaats in Aalst. Het wordt de 85e editie in de Ajuinenstad. Na twee jaar gedwongen pauze door de coronapandemie verwachten de organisatoren opnieuw om en bij de 50.000 toeschouwers langsheen het 1,65 kilometer lange parcours in de binnenstad. De start en finish liggen op de Grote Markt. Remco Evenepoel was in 2019 de laatste winnaar van het na-Tourcriterium in Aalst. Hij liet toen gele truidrager Egan Bernal en Laurens De Plus achter zich.

“Samen met Renno Roelandt ben ik bezig aan misschien wel een van de moeilijkste edities van de afgelopen jaren”, legde organisator Johny Van den Borre uit. “De vraag is natuurlijk wie met het geel op de Champs Elysées zal staan pronken zondagavond in Parijs. Wij hebben daarom ingezet op zowel de huidig geletruidrager Jonas Vingegaard als zijn naaste opponent Tadej Pogacar. Met beiden hebben we een voorcontract zodat we er bijna zeker van zijn dat de winnaar van de 109e Tour de France maandag present zal tekenen bij ons. De groene trui is, of was, een ander verhaal. We hadden Wout van Aert een voorstel gedaan dat qua prijs gelijkwaardig stond aan de gele trui. Maar hij verkiest het om zondagnacht in Parijs te blijven met zijn familie. De financiële inspanningen die we deden om hem alsnog te overtuigen in Aalst te rijden waren niet mis, maar het heeft niet mogen zijn.”

“Voor wat betreft de andere Tour-Belgen hebben we een contract met Yves Lampaert, hij kon zeker niet ontbreken na zijn formidabele stunt in Kopenhagen, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck en Johan Capiot. En we zitten ook nog te lobbyen bij onder andere Jasper Philipsen, de ritwinnaar van Carcassonne, en Tom Pidcock, de ritwinnaar op l’Alpe d’Huez. Ons na-Tourcriterium is, mede door de steun van onze trouwe sponsors, nog steeds gratis toegankelijk. En andermaal kunnen we de wielerfans een schitterend deelnemersveld aanbieden.”

Programma:

16u30: Voorstelling Gentlemens Classic en BV’s parade

17u00: Gentlemens Classic en BV’s wedstrijd (30 km)

18u30: Voorstelling profs

19u00: Start 85e na-Tourcriterium

22u00: Huldiging