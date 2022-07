Binnenkijken bij Kris en Kristel in de Dordogne: “Alles gaat hier traag en toch marcheert het”

Met zo’n 50.000 per jaar zijn ze: Vlamingen die emigreren richting andere oorden. Ze trekken naar plekken die ons, de honkvaste rest van de bevolking, doen dromen van vakantie. Kris en Kristel werden tijdens een vakantie in de Dordogne verliefd op het Hotel de la Filolie. Veel geluk en nog meer inspanningen later openden ze de deuren van hun chambres d’hôtes, waar de tijd wat trager lijkt te tikken.