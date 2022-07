Topmodel Emily Ratajkowski is weg bij haar echtgenoot “omdat hij haar meermaals bedroog”

Ratajkowski en Bear-McClard waren nog maar enkele weken samen toen ze in 2018 in het huwelijksbootje traden. Drie jaar later, in maart 2021, beviel het topmodel van hun eerste kindje samen: zoontje Sylvester Apollo Bear.

Maar nu lijkt het sprookje tussen de twee erop te zitten. Ratajkowksi zou de laatste tijd telkens in het openbaar gespot zijn zonder haar trouwring en nu wordt gemeld dat het koppel gaat scheiden. “Het papierwerk is nog niet rond, maar Emily en Sebastian zijn onlangs uit elkaar gegaan”, zo vertelt een “bron dicht bij het topmodel” aan People Magazine. “Het was Emily’s beslissing. Ze stelt het goed. Ze is sterk en focust zich op haar zoontje. Ze houdt ervan moeder te zijn.”

Een andere bron verklaarde aan PageSix dat “Emily het seriële overspel van haar echtgenoot beu was”. “Ja, hij was een bedrieger. Erg. Een echte hond.”

Het koppel zelf heeft de breuk echter nog niet officieel bevestigd.