Column Shanna Wouters: Duik Onderwater

Het is puffen in Tuinesië! Zelfs het lui zweet is nu rap gereed. Het is gewoon een lekker niets doen weertje. En hoewel hier echt alles voorhanden is om er een topvakantie van te maken, doet het me toch een beetje hunkeren naar net dat tikkeltje meer. Ja, ik hoor u al denken: een verwend nest met veel noten op haar zang. Het enige wat absoluut niet ontbreekt, is zo een race naar het zwembad elke ochtend van de horde toeristen om hun handdoek voor het krieken van de dag al neer te gooien op een ligbed naar keuze. Liefst zo dicht mogelijk bij de zwembadrand, zodat ze zich maar van hun stoel moeten laten afglijden om verfrissing te zoeken. Die bijna Olympische discipline, beoefend in menig groot resort, is al jaren een fenomeen wat ook uitvoerig vastligt op de gevoelige plaat. Het loopt zeer georganiseerd, je kan niet de slimmerik zijn die om pakweg 4 uur ’s nachts je handdoek gaat leggen. Neen, zoals het een topsport behoort zijn er spelregels, je gaat als sardientjes in een blik samengetroept staan, iets of iemand geeft een startsein en dan ren je alsof er een haai achter je zit naar de juiste stoel. In de namiddag liggen de handdoeken vaak nog steeds netjes geplooid te treuren tot hun eigenaars weerkeren, want die gaan eerst de boulevards en stranden verkennen. Op het einde van de dag pakt het stel kreeftenroodgebakken stoelenpikkers zich weer samen om te schransen aan het buffet. Want die energie hebben ze de volgende ochtend nodig om aan de race te beginnen. Ik mijmer wel terug naar tijden dat ik als ukkepuk langs zwembaden flaneerde met mijn zwembandjes. Op vakantie in Italië of Spanje, toen die races nog niet bestonden, maar toen ik als kind nog onbezonnen een plonsje kon maken in het mooie blauwe water van een hotel. Of kon gaan pootje baden in de zee, ja ik voelde me als een visje in het water. Al zou ik niet weten hoe ik er nu moet aan beginnen. Vroeger ging ik elke week een paar baantjes trekken in de lokale zwembaden in de buurt. Nu zit er een metalen onderstel in de weg. Er is een zekere vorm van gêne want even langs de kleedkamers is niet zo evident. Aan de zwembadrand zitten sukkelen daar behoef ik precies ook geen pottenkijkers bij. Neen, er wringt nog iets waarvan zelfs ik, als rasechte doe-het-zelver, geen oplossing voor vind. Maar de goesting om nog eens echt lang uitgestrekt in het zwembadwater te liggen is er wel. En ze is groot. En hoe stil je die honger als je dan in Tuinesië zit? Met deze temperaturen kriebelt het wel om de tropische kant in te draaien... met een 'duik' tussen de vissen? Klinkt toch heel glamoureus? Dan doen we dat gewoon! Hoe duiken? Ik zie nu al een paar lezers bedenkelijk kijken, want die weten dat ik geen drukverschil mag hebben. En toch, zonder nat te worden, zonder geharrewar, geen badpak dat er aan te pas kwam, geen uitrusting, helemaal niks. Inventief als ik ben, jullie kennen me toch? Dan duiken we gewoon de aquariumwinkel binnen en kijken naar de wondere onderwaterwereld door een roze bril!