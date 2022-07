Drie dagen lang swingen, zingen en genieten tijdens de Deireleire Fieste

De Fieste werden dit jaar op vrijdag 8 juli geopend door de tieners. De speelpleinwerking organiseerde een knalfuif voor alle 10- tot 14-jarigen. ’s Avonds konden ze zelf genieten van een Lights-outparty verzorgd door drie dj’s. Op zaterdag 9 juli namen vele mountainbikers deel aan een uitgepijlde MTB-tocht over een afstand van 15, 30, 40 of 50 km. In de namiddag was er een wandelzoektocht van 4 km door Dorne. Tijdens de tocht konden de wandelaars genieten van een lekker ijsje. Na deze inspanningen kon iedereen smullen van een lekkere boekweitkoek of pannenkoek in zaal de Bempt. ’s Avonds verwenden twee geweldige coverbands de aanwezigen met een mix van hedendaagse en oudere muziek. Op zondag 10 juli vond het traditionele frühshoppen plaats. Gezellig samen ontbijten met familie, vrienden en kennissen: spek met eieren of knapperige broodjes met beleg. In de namiddag kon je kuieren op het gezellige marktje met lokale streekproducten, bier in de kijker, draaien aan het rad van fortuin, eendjes vissen. Genieten van de omgeving in een huifkartocht. De kinderen leefden zich uit op de vele springkastelen en op de kermisattracties.