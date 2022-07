16 dealers en 14 gauwdieven betrapt op Tomorrowland

De betrapte dealers kregen van het parket een rechtstreekse dagvaarding. Ze zullen zich op 26 oktober moeten verantwoorden voor de rechter tijdens een themazitting van de correctionele rechtbank. Het gaat om vijf Belgen, vier Nederlanders, een Duitser, een Portugees, een Slowaak en een Pool. Drie Italianen kregen een dagvaarding voor oplichting omdat ze nepdrugs verkochten.

De personen die een gebruikershoeveelheid drugs op zak hadden, kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 14.475 euro aan boetes. Wie betrapt werd op bezit of dealen, moest uiteraard de verdovende middelen afstaan en het festival verlaten.

De inbeslaggenomen drugs werden vervolgens getest door de federale overheidsdienst NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie). “Aan de hand van die labotesten weten we dat er ook pillen in omloop zijn die een zeer gevaarlijk gehalte MDMA bevatten”, stelt het parket. “We willen daar samen met de politie extra voor waarschuwen.”

Na getuigenissen van verschillende festivalgangers dat ze bestolen werden op het festivalterrein, bevestigt het parket dinsdag dat er bendes gauwdieven aan het werk waren op Tomorrowland. 14 verdachten werden betrapt en opgepakt. 12 onder hen werden door de onderzoeksrechter aangehouden. “Het gaat om voornamelijk Zuid-Amerikanen die op jacht waren naar smartphones en juwelen”, zegt het parket. “De organisatie stelt lockers ter beschikking, waar festivalgangers hun kostbare spullen veilig kunnen opbergen.”

In totaal werden tijdens het eerste van drie festivalweekends 82 mensen gearresteerd: 47 gerechtelijk en 35 bestuurlijk. Naast drugsfeiten en diefstallen ging het onder meer om openbare dronkenschap, overlast en het proberen binnen te komen zonder ticket. De politie nam ook 17 taxi’s bestuurlijk in beslag omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of omdat de taxi wettelijk niet in orde was. Er werden ook twee drones in beslag genomen.

Ondanks die waslijst aan feiten, blikken parket en politie naar eigen zeggen over het algemeen tevreden terug op het festival, aangezien alles rustig en zonder grote incidenten verliep, ook op het vlak van mobiliteit.