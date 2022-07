Vuurwerk dat in België verkocht wordt, is niet altijd veilig

Er wordt in België nog altijd vuurwerk verkocht dat niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van de FOD Economie.

De federale overheidsdienst Economie controleerde voor het onderzoek de veilige werking en de administratieve vereisten van verschillende vuurwerkartikelen die in België te koop zijn. Er werden twintig artikelen gecontroleerd. Daarbij werd gericht gekozen voor producten waarvan werd vermoed dat ze niet in orde waren. Er werd ook specifiek gekeken naar vuurwerk van categorie F2. Dat is vuurwerk met een laag geluidsniveau dat weinig gevaar inhoudt.

Zes van de twintig onderzochte vuurwerkartikelen (30 procent) bleken tekortkomingen te hebben. Bij vijf artikelen ging het zelfs om kritische tekortkomingen, die aanleiding kunnen geven tot onveilige situaties. Zo waren er artikelen die te veel geluid produceerden of die te laag bij de grond ontploften. Er waren ook drie producten die slechts gedeeltelijk functioneerden of omvielen. Daardoor bestaat het risico dat de gebruiker zijn veilige positie verlaat om een kijkje te nemen.

Voorts werden bij zestien onderzochte artikelen (80 procent) administratieve tekortkomingen vastgesteld, zoals verkeerde informatie op de etiketten of het ontbreken van een certificaat.

Voorts laat de FOD Economie ook weten dat in december vorig jaar controles werden uitgevoerd bij de verkopers van vuurwerk. Bij 21 van de 146 gecontroleerde winkels werden er tekortkomingen vastgesteld. Het gaat dan vooral om het verkopen van vuurwerk zonder federale vergunning en het verkopen van producten zonder conforme markering. Er werden ook 9 gerechtelijke inbeslagnames uitgevoerd voor in totaal 303 kilogram NEQ (netto explosieve massa). Ook moesten 5 winkels de verkoop van bepaald vuurwerk stopzetten.