Kinderen kunnen op schattenzoektocht in Roppebibliotheek

“Met ‘Schatten van vlieg’ kunnen de Heerse kinderen deelnemen aan twee leuke zoektochten per leeftijdscategorie: er is een zoektocht voor kinderen van 5 tot 8 jaar en eentje voor de kids van 9 tot 12 jaar”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. “De kinderen zoeken spelcodes in de bib en lossen de vragen op met behulp van boeken en doe-opdrachten. De antwoorden geven ze in op een tablet. Als alle opdrachten opgelost zijn, moeten ze een puzzel oplossen van de schatkaart. Als ze de schat vinden, krijgen ze een leuke beloning en kunnen ze ook nog een familieweekend winnen.” Deze gratis schattenzoektocht duurt ongeveer één uur en loopt nog tot en met woensdag 31 augustus tijdens de zomeropeningsuren van de bib. Meer info: bibliotheek@heers.be of 011/48.43.05. (frmi)